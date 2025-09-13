La Expo Rural 2025 suma ritmo: shows en vivo y DJs para la gran fiesta del campo y la ciudad

26 al 28 de septiembre de 2025 – Autovía 14 km 132
La Expo Rural 2025 de Concepción del Uruguay se prepara para convertirse en la Gran Fiesta del Campo y la Ciudad. Este año, el predio de la Sociedad Rural abrirá sus puertas de 9.30 hs hasta las 20.30 hs, con una propuesta renovada y una grilla de actividades pensada para toda la familia.
Además de contar con más de 100 stands comerciales, cosechadoras, tractores, maquinaria agrícola de última generación, pista de demostraciones 4×4, concurso de saltos hípicos, jura y remate de ovinos y bovinos, zonaAgTech, espacio de emprendedores, juegos infantiles, un patio gastronómico y cervecero de primer nivel, el público podrá disfrutar de una amplia agenda de espectáculos musicales con artistas de renombre.
Programaartístico
Sábado 27
- 16.00 hs. Atahualpa Puchulu
- 17.00 hs. Los Concepcioneros
- 18.00 hs.GrupoCazadores
- 19.00 hs. DJ Vale Cabrera & DJ Mateo Bedogni
Domingo 28
- 12.00 hs. Acto Inaugural Oficial con la Banda del Batallón Blindado 2
- 16.00 hs. Sandra Apeseche
- 17.00 hs.Cintia Córdoba
- 18.00 hs. Alejandra y Daniel
- 19.00 hs.Sentimientos del Corazón
Conducción y locución de escenario: Martín Morasan, Noelia Acevedo y Sol Jeandet.
Una experiencia única
La Expo Rural 2025 no es solo una muestra agropecuaria: es un encuentro cultural, social y productivo que une tradición e innovación, donde el campo y la ciudad celebran juntos.
No te la pierdas: 26 al 28 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, Autovía 14 km 132.
¡Vení a vivir la fiesta del campo y la ciudad con espectáculos, entretenimiento y lo mejor de la producción agropecuaria!