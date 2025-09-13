La Expo Rural 2025 suma ritmo: shows en vivo y DJs para la gran fiesta del campo y la ciudad

26 al 28 de septiembre de 2025 – Autovía 14 km 132

La Expo Rural 2025 de Concepción del Uruguay se prepara para convertirse en la Gran Fiesta del Campo y la Ciudad. Este año, el predio de la Sociedad Rural abrirá sus puertas de 9.30 hs hasta las 20.30 hs, con una propuesta renovada y una grilla de actividades pensada para toda la familia.

Además de contar con más de 100 stands comerciales, cosechadoras, tractores, maquinaria agrícola de última generación, pista de demostraciones 4×4, concurso de saltos hípicos, jura y remate de ovinos y bovinos, zonaAgTech, espacio de emprendedores, juegos infantiles, un patio gastronómico y cervecero de primer nivel, el público podrá disfrutar de una amplia agenda de espectáculos musicales con artistas de renombre.

Programaartístico

Sábado 27

16.00 hs. Atahualpa Puchulu

Atahualpa Puchulu 17.00 hs. Los Concepcioneros

Los Concepcioneros 18.00 hs. GrupoCazadores

GrupoCazadores 19.00 hs. DJ Vale Cabrera & DJ Mateo Bedogni

Domingo 28

12.00 hs. Acto Inaugural Oficial con la Banda del Batallón Blindado 2

Acto Inaugural Oficial con la 16.00 hs. Sandra Apeseche

Sandra Apeseche 17.00 hs. Cintia Córdoba

Cintia Córdoba 18.00 hs. Alejandra y Daniel

Alejandra y Daniel 19.00 hs.Sentimientos del Corazón

Conducción y locución de escenario: Martín Morasan, Noelia Acevedo y Sol Jeandet.

Una experiencia única

La Expo Rural 2025 no es solo una muestra agropecuaria: es un encuentro cultural, social y productivo que une tradición e innovación, donde el campo y la ciudad celebran juntos.

No te la pierdas: 26 al 28 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Concepción del Uruguay, Autovía 14 km 132.

¡Vení a vivir la fiesta del campo y la ciudad con espectáculos, entretenimiento y lo mejor de la producción agropecuaria!

