Conductor alcoholizado protagonizó un fuerte accidente en Urdinarrain

En la madrugada de este sábado, alrededor de la 1:30, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido sobre calle Belgrano, entre Inchausti y Derqui, en la ciudad de Urdinarrain.

En el lugar, una camioneta Chevrolet S10 impactó de frente contra el frente de una vivienda. A su paso, derribó un pilar de luz y luego colisionó con un automóvil Chevrolet Prisma que estaba estacionado en la galería de la casa, causando serios daños materiales.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el propietario del vehículo y su familia se encontraban descansando dentro de la vivienda.

El conductor de la camioneta, un hombre mayor domiciliado en la ciudad, presentó la documentación correspondiente para circular; sin embargo, por su estado y su manera de expresarse, evidenciaba estar bajo los efectos del alcohol. Además, los efectivos constataron un fuerte aliento etílico.

Ante esta situación, se dio intervención al personal de Tránsito Municipal, que procedió a la retención del rodado y labró las actuaciones de rigor. También se informó al fiscal de turno sobre lo sucedido.

CristalUrdi