Concepción del Uruguay: Joven motociclista resultó con grave lesión tras sufrir una caída

Según pudo saber Génesis24, un grave accidente de tránsito ocurrió esta mañana, alrededor de las 7:30, dejando a un motociclista de 24 años con una fractura en la tibia y el peroné.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de las calles Dra. Ratto y Defensa Sur.

Según el informe policial al que accedió Génesis24, el joven, que conducía una motocicleta Honda, perdió el control del vehículo y cayó sobre el pavimento.

Personal del Comando Radioeléctrico se hizo presente en el lugar y una ambulancia lo trasladó de inmediato a un centro de salud. Allí, se confirmó la gravedad de las heridas: fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Por disposición del fiscal de turno, se le realizó una extracción de sangre al motociclista, ya que presentaba aliento a alcohol al momento de ser asistido.

Comparte esto: Twitter

Facebook

