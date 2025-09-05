Tiempo en Entre Ríos: este viernes será el día más frío de la semana con mínimas de 2°C

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia que este viernes habrá buenas condiciones climáticas pero será una jornada muy fría. En esa línea, las temperaturas mínimas llegarán a los 2° y no superarán los 14° en toda la provincia de Entre Ríos.

Los días más fríos continuarán durante el sábado y domingo. Las mínimas podrían bajar hasta los 2, 3 y 4 grados, con variaciones térmicas según las zonas.

Así estará el clima este viernes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay se indican 4 grados de mínima y 13 grados de máxima. El cielo este viernes se presentará ligeramente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador en estas ciudades se pronostican 3 grados de mínima y 14 grados de máxima. Allí también se espera un cielo con algunas nubes durante toda la jornada.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un viernes con cielo ligeramente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 2 grados y una máxima de 12 grados.

