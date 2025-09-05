Realizaron una capacitación sobre Grooming y Ciberbullying

Participaron de las jornadas, dictadas por la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de Personas, del Ministerio de Seguridad y Justicia, Silvina Calveyra, autoridades educativas, docentes y más de 300 estudiantes, acompañados por el intendente de Maciá, Ariel Müller, la viceintendenta, Pamela Albornoz y el secretario de Desarrollo Social y Humano, Leonardo Benítez.

Se trató de dos encuentros realizados durante la mañana y la tarde en el Teatro Jorge Alfredo Alasino, destinados a estudiantes de 1°, 2° y 3° año del Colegio José María Paz y de 2° y 3° año de la Escuela Agrotécnica. «Se abordaron temas relacionados a la Trata de Personas, el Grooming, Nuevas Tecnologías, Sitios y Plataformas Digitales, juegos online como nueva modalidad de captación, y lo referente al Bullying y Ciberbullying», explicó la coordinadora del área provincial.

«Es prioritario llegar a cada lugar del territorio provincial en un trabajo conjunto con los municipios y entidades educativas que son quienes conocen cada realidad territorial, para prevenir y llegar a tiempo evitando de esta manera que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delitos complejos», expresó Calveyra.

Esta actividad, fue organizada en forma conjunta por el Consejo y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del municipio de Maciá. La misma se llevó a cabo tras las problemáticas sobre bullying, ciberbullying, Grooming y violencia digital planteadas en la Mesa local, conformada en el marco del compromiso departamental por la educación.