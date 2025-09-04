Concepción del Uruguay: Grave choque frontal entre dos motos dejó un herido

Según pudo saber Génesis24, un choque frontal entre dos motocicletas dejó como saldo a un hombre de 39 años con un corte en la cabeza. El hecho se produjo hoy, a las 13:15 hs, en la intersección de las calles Magaldi y Lapacho.

Los vehículos involucrados son una motocicleta Honda Titán 150 sin dominio, conducida por un joven de 22 años, y una Guerrero Trip, conducida por el hombre de 39 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto Guerrero cayó al suelo y se le produjo un corte en el lado izquierdo de la cabeza.

Una ambulancia fue comisionada al lugar para trasladar al herido.

