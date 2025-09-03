Se reunió la comisión de Legislación General y trató importante agenda de temas

La comisión de Legislación General analizó dos importantes iniciativas que buscan garantizar derechos; están relacionadas con modificaciones al Registro de Deudores Alimentarios y al Régimen de Licencias por Adopción, para el empleado público.

Con la presencia de invitados para cada uno de los temas, los legisladores que integran la comisión de Legislación General, que preside el diputado Marcelo López, se abocaron al análisis de dos proyectos de ley que establecen actualizaciones en normas de interés para la ciudadanía ya que legislan en torno a derechos de los menores.

Al respecto López puntualizó: “El proyecto que tiende a establecer un régimen de licencia para los empleados públicos que sean adoptantes, es una iniciativa de la diputada Mariana Bentos, y busca garantizar los tiempos que son tan importantes para lograr la vinculación entre ese niño y su nueva familia”, acotó.

Respecto de los pasos que en el trabajo legislativo, López explicó: “Se harán algunas modificaciones ya consensuadas y se pondrá a la firma el dictamen de comisión para que el proyecto pueda seguir su curso y ser tratado en el recinto. Es central decir que de aprobarse, nuestra provincia sería pionera en este tema”, agregó.

En cuanto al otro proyecto, el legislador remarcó sus alcances. “Se trata de un proyecto propuesto por la diputada Lorena Arrozogaray para ampliar las prohibiciones a los deudores alimentarios, con el objetivo de que no puedan ingresar a eventos deportivos, ni a casinos o entes regulados por el IAFAS”, describió.

Relacionado a lo resuelto en comisión, el legislador recalcó que : “Haremos una reunión con el directorio del IAFAS para encontrar la mejor forma de implementación, teniendo en cuenta que será necesario incorporar algunas herramientas para realizar los controles que aseguren el cumplimiento de lo que este proyecto propone”, finalizó.

Es importante destacar que la comisión se desarrolló con la presencia de invitados relacionados con ambas temáticas. Carina Dominguez, secretaria adjunta UPCN y Mariana Lujan, secretaria administrativa ATE , quienes dejaron sus aportes en relación al proyecto sobre modificación al régimen de licencias por adopción, para el empleado público.

Además acudieron Nadia Planiscek, Directora General de Asistencia Integral a la Víctima del delito, Mariela Acosta, Jefe del Departamento Registro de Deudores Alimentarios y Fernando Ballesteros, coordinador de Legales del IAFAS, para brindar información el torno al proyecto que propone modificar el Registro de Deudores Alimentarios.