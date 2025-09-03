Concepción del Uruguay: Detenido tras intentar llevarse varios productos sin pagar de un supermercado

Según pudo saber Génesis24, un hombre de 58 años fue aprehendido en la mañana de este miércoles, luego de intentar sustraer varios productos de un supermercado, ubicado en Bulevar Montoneras y Sarmiento.

El hecho ocurrió cerca de las 9:15 horas, cuando el personal del supermercado alertó a la policía. En el lugar, se constató que el hombre intentó llevarse varios artículos, ocultándolos debajo de su campera.

Entre los elementos secuestrados por la policía se encontraban pilas, cajas de hojas de afeitar, pegamento y tabletas de repelente para insectos.

Por disposición de la Fiscalía, el individuo fue aprehendido por el delito de Hurto en Flagrancia y trasladado a la Sección Alcaldía.

La justicia también ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad del comercio como prueba del ilícito.

