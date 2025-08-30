Ruta 39: Automóvil sufrió un principio de incendio cerca del acceso al Palacio San José

Según supo Génesis24, un automóvil Chevrolet Meriva sufrió un incendio en su parte delantera e interior, hoy por la tarde, en la Ruta Provincial Nº 39, a la altura del acceso al Palacio San José.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El hecho se produjo a las 17:30 hs, cuando el vehículo, conducido por un hombre de 28 años, se detuvo en la banquina. El incendio se sofocó en el lugar y no se propagó a otros bienes.

La policía de la Comisaría de San Justo intervino para realizar las actuaciones de rigor. A pesar del incidente, la circulación vehicular en la Ruta 39 no se vio interrumpida.

