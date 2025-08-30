Concepción del Uruguay: Recuperan elementos robados del Club Rocamora

Según pudo saber Génesis24, un inodoro que había sido robado de las dependencias del Club Tomás de Rocamora fue recuperado por la policía en la madrugada de hoy, tras ser hallado abandonado en la vía pública. El hecho se produjo a raíz de una denuncia por robo, que permitió a las autoridades iniciar una investigación para esclarecer el hurto.

El hecho se inició cuando el Secretario de Actas del Club Tomás de Rocamora denunció la sustracción de un inodoro blanco de las instalaciones de la institución. Horas antes, personal de la Comisaría Primera, en una recorrida preventiva, halló un inodoro de similares características en la vereda de una vivienda en la intersección de Santa María de Oro y Pablo Lorentz.

Tras el hallazgo, se procedió al formal secuestro del elemento para establecer su propiedad y procedencia. La investigación policial, con el apoyo de la División de Investigaciones, incluyó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió identificar al presunto autor del hecho.

El inodoro fue restituido a su propietario, mientras la causa por el robo se encuentra en investigación, con el presunto autor ya identificado.

