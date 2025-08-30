Dpto. Colón: Joven motociclista resultó con lesiones graves tras un choque

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, en la tarde de la fecha, se registró un accidente de tránsito en la ciudad de San José, específicamente en proximidades de Ruta ex 26 y Calle Yapeyú, lugar donde se produjo una colisión entre dos rodados.

El siniestro tuvo como protagonistas a una Motocicleta marca Keller, modelo Cronos, 110 cc., guiada por un adolescente de 18 años de edad, acompañado de una chica de la misma edad, y a una camioneta marca Renault, modelo Alaskan, manejada por un hombre de 68 años, residente en la localidad de La Matanza, Buenos Aires.

A raíz del impacto, los ocupantes del rodado de menor porte fueron trasladados a Centros asistenciales, donde luego de ser examinados por los profesionales intervinientes, tras la correspondiente valoración clínica, se determinó que el chofer presentaba Lesiones Graves, específicamente fractura de tobillo izquierdo y escoriaciones, y en cuanto a la femenina solamente Lesiones Leves.

