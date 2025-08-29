La ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial tuvo sanción definitiva

En sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó la ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública de la provincia de Entre Ríos. La iniciativa fue votada favorablemente por la mayoría del cuerpo legislativo.

Se desarrolló la sesión especial N°7 del 146° período legislativo, convocada para dar tratamiento al proyecto de ley sobre Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, enviado por el Poder Ejecutivo y que ya contaba con media sanción del Senado.

El diputado Jorge Maier resaltó la importancia de la herramienta. “Esta gestión de gobierno ha venido cumpliendo con los pagos de la deuda, pero las cuotas han comprometido las finanzas públicas, por lo que necesita de esta ley que lo habilita a renegociar con los acreedores y así obtener plazos y condiciones más favorables, garantizando el cumplimiento de obligaciones estratégicas como los servicios públicos, las jubilaciones y el pago de salarios”, señaló.

Sobre las características del financiamiento, el legislador aclaró: “No implica contraer nueva deuda sino reestructurar la ya existente, con el objetivo de mejorar los términos de pago, una alternativa que también tendrán los municipios que se encuentren en una situación similar y requieran usar la herramienta para optimizar el uso de los recursos existentes”, explicó.

Maier anticipó los pasos que siguen a partir de la aprobación de la ley. “Será el Ministerio de Economía el encargado de implementar el proceso técnico y financiero para salir a los mercados en busca de mejores condiciones para la provincia. Además, es fundamental aclarar a la ciudadanía que esta iniciativa establece claramente que los dineros públicos que surjan de la reestructuración deberán tener un destino específico: reactivar la obra pública que los entrerrianos necesitamos”, finalizó.