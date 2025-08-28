Autovía Artigas: Conductora debió ser rescatada por bomberos tras grave colisión

Un siniestro vial de graves características se produjo este jueves pasado el mediodía, a la altura del kilómetro 148, de la Autovía Artigas, departamento Colón.

Al lugar acudieron móviles policiales y dos unidades de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Colón, para trabajar en el escenario del accidente.

Según se pudo saber, se trató de un automóvil Chevrolet Celta de color rojo, que circulaba de norte a sur y al llegar a la altura de la Estación de servicio Petroballe, habría impactado contra la parte trasera de un camión de una empresa de pollos que salía al retome.

El auto era conducido por una mujer que quedó atrapada en el interior, y los Bomberos de Colón trabajaban para rescatarla, pero estaba con vida y consciente. (03442)

