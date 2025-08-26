Venta de drogas y abuso sexual agravado en Concepción del Uruguay: Avance de investigación da cuenta de nuevas víctimas

Se complica mucho más la situación procesal del detenido por el caso de venta de drogas y abuso sexual en Concepción del Uruguay, con la aparición de nuevas víctimas.

La causa se inició los primeros días de junio del corriente, cuando personal de la Policía Federal Argentina, Delegación Uruguay, efectuó varios allanamientos uno de ellos en zona céntrica (Ugarteche y Galarza), otra en barrio Puerto Viejo (Juan Perón al 500) y una tercera en el loteo Loma Verde, en la zona oeste de la ciudad, que llevaron a la detención de Héctor Leonel Ríos de unos 67 años de edad, quien fuera acusado de “Nacomenudeo. Comercio de estupefacientes, suministro gratuito de estupefacientes para consumo personal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal”, en perjuicio de mujeres a las que les suministraba estupefacientes y luego de drogarlas aprovechaba para violarlas.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, doctor Eduardo Santo y coordinador de fiscales, doctor Fernando Lombardi y la Defensa ejercida por el Dr. Gustavo Bechelli.

Tras su indagatoria se dispuso la prisión preventiva en la Unidad Penal de Gualeguay, medida que a la que el defensor pidió sea domiciliaria con pulsera electrónica y a la que en su momento (14 de agosto) concediera la jueza de Garantías, doctora Alejandrina Herrero.

La Fiscalía se opuso, ya que el imputado en esa condición podría influir en las víctimas y amedrentarlas para entorpecer la investigación, por lo que apelaron y este lunes el vocal de Cámara, doctor Mariano Martínez, ante la apelación de la Fiscalía, resolvió mantener la PP de Ríos en la cárcel gualeya.

Se incrementó el número de víctimas

Héctor Leonel Ríos fue acusado de delitos como la venta de estupefacientes y otros contra jóvenes víctimas, incluyendo entre ellas a menores de edad, con problemas de adicciones, a las que en principio las proveía de cocaína para atraerlas y en su condición de adictas aprovechaba para abusarlas, incluso en algunos casos pese a la resistencia de sus víctimas.

Con el correr de los días, la cantidad de víctimas comenzó a incrementarse siendo en estos momentos alrededor de una decena de mujeres las que lo denuncian, razón por la cual se solicitó la ampliación de indagatoria, mientras tanto este sujeto seguirá detenido en la Unidad Penal dispuesta oportunamente.

03442