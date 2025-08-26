Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

LLAMADO A CONCURSO PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELA NINA Nº 11

Escuela: Nina N° 11- “18 de Octubre”.

Teléfono: 03442- 15626803.

CORREO: primaria11.ur@entrerios.edu.ar

Dirección: Ex ruta Pcial N°24S/N

Localidad: San Justo- zona rural – Entre Ríos

4 horas cátedras -Taller de Folclore y Rescate Cultural – 1er y 2do ciclo.

Día martes de 13:00 a 16:00 horas

Es de gran importancia estar en conocimiento de que los niños y niñas son sujetos con derecho a una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, creyendo en las potencialidades y capacidades de cada uno de ellos, las cuales somos quienes debemos acompañar para que los mismos las desarrollen.

La propuesta tiene como objetivo contribuir al rescate del patrimonio cultural y también construir una herramienta pedagógica que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes, articulando la educación artística, la formación ciudadana y el fortalecimiento de la identidad. Conocer y apropiarse de las tradiciones populares locales, regionales y nacionales, desarrollar el respeto y la valoración por la identidad cultural propia y de los otros, expresar, a través de la danza, la música y el juego, sus emociones y creatividad, fomentar la integración, la cooperación y el trabajo en grupo desde una perspectiva lúdica y artística.

Retiro de bases: los interesados deberán retirar las bases en el establecimiento educativo, sitio en Ex ruta provincial N° 24, S/N, Zona rural, el día miércoles 27 de 08:30 a 15:00.

Presentación de proyecto día jueves 28 de agosto del 2025 en formato papel según las bases, presentar en el edificio escolar, sitio en Ex ruta provincial N° 24, S/N, Zona rural, en el horario de 08:30 a15:00 horas.

Defensa del proyecto: viernes 29 de agosto, a las 12:00 horas, en la Escuela Niña N° 11 “18 de octubre”, sitio en Ex ruta provincial N° 24 S/N, San Justo.

La Dirección de la Escuela Primaria N° 11 “18 de Octubre” de la ciudad de San Justo, llama a concurso por Presentación de Proyectos en el siguiente espacio curricular según las reglamentaciones vigentes Resolución N° 300/12 y 355/12 de CGE Implementación de Escuelas NINA y Orientaciones para la organización Pedagógica e Institucional de escuelas primarias de Doble Jornada. 5010/18 Lineamientos, aportes y orientaciones para las escuelas que amplían el tiempo escolar.

Resoluciones N°174/09CFE, 311/16, Resol N°. 920/19 Trayectorias Educativas de los estudiantes que transitan la escolaridad primaria. 475/11 Diseño Curricular de la provincia de Entre Ríos. Resolución 1000/13. Resolución 4240/24. Calendario Escolar 2025.

Todas encuadradas en el Proyecto de Mejora e Inclusión de la Educación Primaria “Escuelas Nina”

4 HS. Espacio Curricular “Folclore y Rescate Cultural”

Turno tarde. Horario martes de 13 hs a 16 hs-

Retiro de bases miércoles 27-08-2025

Presentación de Proyecto: jueves 28-08-2025

Defensa del Proyecto. Viernes 29-08-2025 12 hs sitio en ex ruta Pcial N°24 S/N°

CONCURSO MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025

Teléfono: 03442- 15626803.

CORREO:

Dirección: Ex -ruta Pcial N°24S/N

Localidad: San Justo- zona rural – Entre Ríos

4 horas cátedras -Taller Vida en la Naturaleza – 1er y 2do ciclo.

Día martes de 13:00 a 16:00 horas desde el 25-08-2025- al 24-09-2025-

Es de gran importancia estar en conocimiento de que los niños y niñas son sujetos con derecho a una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, creyendo en las potencialidades y capacidades de cada uno de ellos, las cuales somos quienes debemos acompañar para que los mismos las desarrollen.

La propuesta tiene como objetivo promover en niños y niñas el contacto directo con el medio ambiente, fomentando valores de respeto, cuidado y preservación de los recursos naturales, recuperando los espacios que fortalezcan la convivencia armónica con la naturaleza, el disfrute del aire libre y la conciencia ambiental.

La propuesta tiene como objetivo promover en niños y niñas el contacto directo con el medio ambiente, fomentando valores de respeto, cuidado y preservación de los recursos naturales, recuperando los espacios que fortalezcan la convivencia armónica con la naturaleza, el disfrute del aire libre y la conciencia ambiental.

Se presenta como una oportunidad educativa, recreativa y social que integra conocimiento, valores y experiencias significativas, contribuyendo al crecimiento personal y colectivo, y reafirmando la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza. Retiro de bases: los interesados deberán retirar las bases en el establecimiento educativo, sito en Ex ruta provincial N° 24, S/N, Zona rural, el día 27 de agosto del 2025

Presentación de proyecto día 28 de agosto del 2025 en formato papel según las bases, presentar en el edificio escolar, sito en Ex ruta provincial N° 24, S/N, Zona rural, en el horario de 08:30 a 15:00 horas. Defensa del proyecto: 29 de agosto a las 12 hs, en la Escuela Nina N° 11 “18 de octubre”, sito en Ex ruta provincial N° 24 S/N, San Justo. La Dirección de la Escuela Primaria N° 11 “18 de Octubre” de la ciudad de San Justo, llama a concurso por Presentación de Proyectos en el siguiente espacio curricular según las reglamentaciones vigente Resolución N° 300/12 y 355/12 de C.G.E. Implementación de Escuelas Ninas y Orientaciones para la organización Pedagógica e Institucional de escuelas primarias de Doble Jornada. 5010/18 Lineamientos, aportes y orientaciones para las escuelas que amplían el tiempo escolar.

Resoluciones N°174/09 CFE,311/16, Resol N°. 920/19 Trayectorias Educativas de los estudiantes que transitan la escolaridad primaria. 475/11 Diseño Curricular de la provincia de Entre Ríos. Resolución 1000/13. Resolución 4240/24. Calendario Escolar2025.

Todas encuadradas en el Proyecto de Mejora e Inclusión de la Educación Primaria “Escuelas Nina”

4 HS. Espacio Curricular Vida en la Naturaleza

Turno tarde. Horario martes de 13 hs a 16 hs-desde el 25-08-2025-al-24-09-2025-

Retiro de bases miércoles 27-08-2025

Presentación de Proyecto: jueves 28-08-2025

Defensa del Proyecto. Viernes 12 hs sito en ex ruta Pcial N°24 S/N°

