Un automóvil chocó contra la cabecera de un puente y se incendió. Su conductor murió calcinado

Este mediodía, un hombre de 63 años murió calcinado tras un siniestro vial ocurrido en el puente de hierro del Camino Palavecino a pocos kilómetros de Gualeguaychú.

Desde la Jefatura Departamental confirmaron que un vecino de Larroque, de 63 años, murió tras un siniestro vial ocurrido en el camino de ripio a la localidad de Palavecino, en cercanías de la estancia «Las Marías».

El siniestro vial que investiga la fiscal Emilce Rivollier ocurrió cerca de las 12.30. Aparentemente, el conductor de un auto Chevrolet Corsa que transitaba desde la ruta nacional 14 hacia el este, colisiono la cabecera del puente de hierro.

Eso provocó el incendio del rodado donde se encontró en su interior al conductor, con quemaduras en su totalidad.

De acuerdo a los datos oficiales, Ricardo Oscar Caballero, de 63 años, oriundo de Larroque donde se generó un pedido de localización ante la Comisaria, ya que se habría ausentado con intenciones de quitarse la vida.

En el lugar intervino Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú. (R2820)