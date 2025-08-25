25 de agosto: Día del Policía Entrerriano Caído en Cumplimiento del Deber

La Policía de Entre Ríos conmemora cada 25 de agosto el Día del Policía Caído en Cumplimiento del Deber, una jornada destinada a rendir homenaje a quienes entregaron su vida en servicio de la comunidad.

La fecha se estableció en concordancia con el santoral católico que recuerda a San Luis IX, Rey de Francia, figura histórica que en el siglo XIII impulsó la organización de instituciones policiales y asignó funciones específicas a esta misión. A él se le atribuye la célebre máxima: “Vigila, para que estén tranquilos”, lema que resume el espíritu de protección y entrega que guía a la institución.

De esta manera, cada año la Policía de Entre Ríos renueva el compromiso de mantener viva la memoria de los efectivos que cayeron en actos del servicio, elevando su recuerdo como ejemplo de vocación, sacrificio y entrega.

El Monumento a los Caídos

En este mismo día, pero en el año 2009, fue inaugurado en la sede de la Dirección General de Institutos Policiales un monumento en honor a los policías entrerrianos caídos.

La obra, realizada por el artista paranaense Rodolfo Ramón Carballo a pedido de la Jefatura de Policía, representa a San Miguel Arcángel elevando a un policía hacia la eternidad, en su rol de General en Jefe de las Milicias Celestiales, protector y guía en la lucha contra el mal.

Su estructura de hormigón simboliza la fortaleza de la fe con la que cada policía afronta su vocación, incluso al llegar al sacrificio supremo. El revestimiento de bronce, por su parte, perpetúa sus nombres en la memoria colectiva, como llama eterna que inspira a las futuras generaciones a enarbolar su bandera de servicio y compromiso.

Con respeto y gratitud, la Policía de Entre Ríos honra a sus héroes, quienes ofrendaron lo más valioso que tiene el ser humano: la vida, en defensa de la sociedad.

