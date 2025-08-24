Concepción del Uruguay: Delincuentes detenidos tras intento de robo en una vivienda

Según pudo saber Génesis24, personal de Comisaría Segunda detuvo en la tarde de hoy a dos hombres, de 22 y 28 años, que intentaron ingresar a una vivienda en la intersección de las calles La Cava y Posadas. El hecho fue frustrado gracias al aviso de un vecino, que alertó a las autoridades.

El incidente se produjo alrededor de las 14:55 hs, cuando un vecino observó a los dos individuos intentando forzar la puerta de una casa. Al percatarse de que habían sido descubiertos, los sospechosos se dieron a la fuga a pie.

Con las descripciones proporcionadas por el testigo, el personal policial montó un operativo de búsqueda y logró interceptar a los dos hombres en la zona de la entrada al cementerio local.

Ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental para su correcta identificación y quedaron a disposición de la fiscalía en turno.

En el lugar del hecho, se constató que la puerta de la vivienda presentaba daños, con marcas de palanca en la parte inferior. La División Criminalística intervino para tomar fotografías y levantar huellas.

