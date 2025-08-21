Trágico accidente: una persona perdió la vida al ser embestido por un camión

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves en el Acceso Norte, de la capital entrerriana, zona de El Brete, frente al ex Rancho Grande y cerca de la estación de servicio YPF.

Según la primera información, un camión colisionó a una persona, quien lamentablemente falleció en el lugar. Se trata de establecer en qué circunstancias ocurrió el hecho.

En la zona trabajan personal policial y los servicios de emergencias.

Las autoridades aún no confirmaron la identidad de la persona fallecida. Ampliaremos.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))