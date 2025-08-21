Insólito: Una mujer se llevó por error un auto pensando que era el suyo y debió intervenir la Policía

En San Salvador, una mujer retiró por error un Volkswagen Gol rojo pensando que era suyo. La Policía intervino y aclaró que se trató de una equivocación, no de un robo.
Un vecino de San Salvador denunció al Comando Radioeléctrico que su automóvil Volkswagen Gol, color rojo, había sido sustraído frente a la Escuela Especial N° 09 “Dr. Luis Agote”, lugar donde trabaja. El vehículo se encontraba estacionado con las llaves colocadas.
De inmediato, la Policía inició protocolos de actuación, incluyendo operativos de cerrojo en los ingresos y la colaboración de departamentos policiales vecinos.
Durante la intervención, los efectivos detectaron otro automóvil de características similares, lo que generó sospechas iniciales sobre un posible robo.
Tras las averiguaciones, se determinó que una mujer, por pedido de su hijo, había retirado el vehículo pensando que era el propio para llevarlo al lavadero. La confusión permitió esclarecer que no se trató de un robo, sino de un error involuntario. Elonce