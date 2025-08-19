Un auto se prendió fuego dentro de una concesionaria

Pasado el mediodía de este martes, un incendio se desató en el interior de una concesionaria de vehículos ubicada en avenida Eva Perón al 1500, frente al casino de Concordia.
Incendio en una concesionaria concordiense. De acuerdo a lo informado, el hecho ocurrió pasada las 13 horas de este martes, cuando un camionero que había llegado al lugar para descargar vehículos observó humo dentro del local comercial. Inmediatamente dio aviso y se convocó a los bomberos.
El foco ígneo se originó en un automóvil marca Renault modelo Fluence que se encontraba en el sector de taller de la concesionaria. Las llamas afectaron parte del habitáculo, la carrocería y el techo del local. Sin embargo, los otros diez autos que estaban en el lugar no sufrieron daños.
Intervención
En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores y Voluntarios de Concordia, quienes lograron controlar rápidamente la situación, utilizando línea devanadera.
Si bien las instalaciones sufrieron algunas afectaciones, la rápida intervención de ambos cuerpos bomberiles, evitó que el siniestro pasara a mayores. DRU