Ruta 20: Un automovilista despistó por un espejo de agua y volcó

Un conductor domiciliado en Urdinarrain, protagonizó en la mañana de este martes un vuelco en la Ruta Provincial 20.
Afortunadamente el hombre de 37 años salió por sus propios medios, sin consecuencias físicas.
Poco después de las 8.30, la Policía de Urdinarrain fue notificada de un siniestro ocurrido en la Ruta 20, muy cerca del acceso a Aldea San Antonio.
Se trataba de un despiste y posterior vuelco de un Volkswagen Gol Trend, propiedad de un hombre domiciliado en calle Patriarca al 200.
El vehículo circulaba por la Ruta 20 en sentido hacia Gualeguaychú y debido a las condiciones climáticas, el conductor perdió el control del rodado al atravesar un espejo de agua.
Afortunadamente, tras despistar y terminar volcado a un costado del camino, el conductor logró salir por sus propios medios.
