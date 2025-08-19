VIDEO: En medio de la lluvia, un auto quedó varado en ruta 23, entre 1° de Mayo y Villa Elisa

Un automóvil quedó varado en medio de las intensas lluvias en un camino de Entre Ríos. El hecho se registró exactamente en la denominada curva de Ginela, ubicada entre las localidades de Villa Elisa y Primero de Mayo.

En las imágenes, compartidas por Teleuno Canal Diez, se ve el momento en que otro vehículo logró pasar, pero un automovilista se vio complicado y quedó en medio del camino totalmente inundado.

Cabe destacar que el Departamento Colón es una de las zonas más afectadas en la provincia este martes por las copiosas precipitaciones.

Hasta las 12 del mediodía se registraron 112 milímetros en Villa Elisa.

Lo ocurrido demuestra el estado lamentable en que se encuentran los caminos rurales de la provincia y la falta de mantenimiento, tal como vienen destacando desde hace tiempos productores y pobladores de pequeñas localidades.

Análisis – San José opina