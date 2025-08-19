Las Achiras: Incendio en vivienda provocó severos daños materiales

De acuerdo a los primeros datos que Génesis24 pudo recabar, este martes siendo cerca de las 15.15 horas, personal de Bomberos Voluntarios de la localidad de Pronunciamiento, fueron alertados sobre el incendio de una vivienda, en la localidad Las Achiras.

Tras ello, salió de inmediato el móvil 6 con dotación. Al llegar al lugar, se trabajó en la extinción del foco ígneo, con la colaboración de vecinos de San Cipriano y de dicha localidad, que estaban presentes en el lugar.

Se realiza también la remoción de material consumido y enfriamiento del recinto.

El incendio afectó un dormitorio, ocasionando pérdidas totales, como también se vieron afectados los cielo rasos de cocina y comedor, baño también afectado, sin personas lesionadas.

En el lugar también se hizo presente personal poicial de comisaría Pronunciamiento.

