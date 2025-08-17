Pronóstico del tiempo: domingo nublado y frío en todo Entre Ríos

El pronóstico oficial del tiempo indica que Entre Ríos continuará y cerrará el fin de semana este domingo con una jornada de neblina, cielo nublado y temperaturas frías, con poco sol y vientos leves.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que por la madrugada y temprano en la mañana habrá neblina en toda la provincia. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día.

Las temperaturas iniciarán como mínimas entre 9º y 10º según la zona de la provincia y no superarían los 20º de máxima. Ese registro se prevé en la franja sur de Entre Ríos, mientras que las máximas en departamentos del centro y norte llegarían hasta 18º.

Los vientos serán leves y en la mayoría del territorio provincial rotarán desde el sur al este y finalmente al noreste.

El día nublado y fresco dará paso después a una semana que espera inestabilidad y muy intensas lluvias, según se anticipa desde el SMN.

El inicio de la próxima semana estará marcado por un temporal que afectará a gran parte del centro del país. En Entre Ríos, se prevén lluvias abundantes y fuertes vientos, con acumulados que podrían superar en pocas horas lo que habitualmente llueve en todo el mes de agosto.

De acuerdo a los modelos meteorológicos, las precipitaciones comenzarán a registrarse el lunes, con acumulados leves en distintas zonas de la provincia. Sin embargo, el escenario más complejo se espera entre el martes 19 y la madrugada del miércoles 20, cuando las lluvias alcanzarían su mayor intensidad. Ahora