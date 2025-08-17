Lo allanaron por amenazar a su expareja y le encontraron una granada de guerra

El procedimiento policial se llevó a cabo luego de que una mujer denunciara a su ex pareja por amenazas, pese a existir medidas de restricción en su contra. Ocurrió en Concordia.
Le encontraron una granada de guerra. Según se informó, la mujer manifestó que el hombre se presentó en su domicilio pese a existir medidas de restricción en su contra y la intimidó exhibiendo un arma. Ante ello, y en el marco de la causa en investigación, la Justicia ordenó un allanamiento.
El procedimiento policial se concretó alrededor de las 23:30 horas del pasado viernes, con la participación de funcionarios de la comisaría segunda.
Elementos secuestrados
El operativo arrojó resultados positivos, ya que en el domicilio señalado se logró secuestrar una pistola calibre 5.5, un porta cartuchería, dos cartuchos calibre 12/70, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa. La sorpresa fue que además de lo mencionado, se incautó una granada de guerra.
Finalmente, el hombre denunciado fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente. DRU