La provincia capacita en la aplicación de fitosanitarios mediante drones

La iniciativa surge conforme a lo establecido por la Ley Nº 11.178 De las buenas prácticas en materia de fitosanitarios y en el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). La actividad es organizada desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con la colaboración de instituciones y firmas como Geosistemas, D&E, Bianchini, Federación del Citrus, Cámara Exportadora del Citrus del NEA y la Fundación Proarroz.

Este curso consiste en dos módulos. Uno a realizarse el próximo 3 de septiembre de modo virtual y el otro será presencial el próximo 12 de septiembre en el Centro de Convenciones de Villaguay. La directora de Agricultura, Carina Gallegos, indicó que estas instancias «tienen como objetivo brindar formación técnica, legal y operativa específica para quienes operen vehículos aéreos no tripulados (VANT) con fines de pulverización agrícola, promoviendo un uso seguro, eficiente y ambientalmente responsable de estas tecnologías».

Aclaró luego que «la realización de ambos módulos es requisito para la obtención del carnet habilitante de operario aplicador aéreo con drones, según lo establecido por la Ley Provincial 11.178».