Falleció un hombre tras ser atropellado en el acceso a localidad entrerriana

Un hombre de 64 años perdió la vida anoche en un accidente ocurrido en el acceso Sur de La Paz. Fue embestido por un automóvil conducido por un hombre de 77 años.
Una víctima fatal fue el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado anoche en el acceso Sur de la ciudad de La Paz.
Según informaron fuentes policiales, un vehículo Citroën Grand gris, conducido por un hombre de 77 años, embistió a un transeúnte y le ocasionó la muerte de forma inmediata. La víctima fue identificada como de apellido Maidana, de 64 años.
El médico policial interviniente confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Trabajó personal de la División Policía Científica, Tránsito Municipal y efectivos de la comisaría local. Elonce