Colonia Elía: Conductor destrozó su auto al chocarlo contra una barranca

El conductor de un automóvil Volkswagen Polo perdió el control y chocó contra una barranca, sobre Ruta Provincial 42, a la altura de Colonia Elía. No se registraron personas lesionadas.
El conductor de un automóvil Volkswagen Polo perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una barranca; ocurrió en la madrugada de este domingo sobre el kilómetro 220 de la Ruta Provincial 42, en cercanías de Colonia Elía, departamento Uruguay.
Afortunadamente, el conductor, un hombre de 31 años, no sufrió lesiones y solo se registraron daños materiales en el vehículo.
Personal policial de la Comisaría de Colonia Elía se hizo presente en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes y asegurar la zona.