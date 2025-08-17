Dpto. Uruguay: Violento golpeó a su pareja hasta dejarla inconsciente. Fue detenido

Un hombre de 38 años fue arrestado en Basavilbaso tras atacar a una mujer de 50 años y a sus hijos. La víctima sufrió una fractura de tabique nasal.
Un hombre de 38 años fue detenido anoche en la localidad de Basavilbaso, en cumplimiento de una orden judicial vinculada a una causa por lesiones graves y violencia de género.
La detención se produjo luego de que una mujer de 50 años denunciara haber sido agredida por el individuo. Según su testimonio, el hecho ocurrió el pasado viernes entre las 22:30 y las 23:00 horas, cuando regresaba a su domicilio. El hombre la interceptó, la golpeó en el rostro con un puño y la dejó inconsciente en el suelo.
La víctima fue asistida por transeúntes y posteriormente evaluada en el hospital local, donde se le diagnosticó una fractura de tabique nasal. La mujer también denunció que el agresor reside de manera precaria en un rancho dentro de su propiedad desde hace tres meses, negándose a retirarse pese a los reiterados pedidos, y que ha agredido a sus hijos.
La Policía localizó y detuvo al hombre en la vivienda, trasladándolo a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó a disposición del fiscal en turno, Dr. Juan Pablo Mariano Gile.
Como parte del procedimiento, se dio intervención al Área de la Niñez Municipal, ya que el detenido tiene a su cargo un hijo de 14 años con discapacidad, quien quedó bajo la custodia y cuidado de la institución mientras se resuelve la situación de su progenitor.