Buscan a una jovencita desaparecida hace más de una semana en Gualeguaychú

La adolescente, Kiara Sophia Quinteros Koch, se retiró el 8 de agosto del domicilio de su padre en Gualeguaychú y su paradero es desconocido. Interviene la Fiscalía de Género.
La Policía de Entre Ríos y la Fiscalía de Género solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Kiara Sophia Quinteros Koch, de 18 años, desaparecida desde el pasado viernes 8 de agosto en Gualeguaychú.
Según la denuncia radicada por su madre, la joven se retiró del domicilio de su padre, ubicado en inmediaciones de las calles San Carlos y Agustín Andrade, informando que iría de campamento con su pareja, sin precisar el lugar. Hasta el momento, se desconoce su ubicación.
Kiara Sophia mide 1,62 metros, es de contextura delgada, tiene cabello lacio negro con flequillo, tez trigueña y ojos marrones. Presenta dos tatuajes identificatorios: un corazón flechado con la inscripción “Jorge y Gladys” y un símbolo de infinito con los nombres “Mateo y Delfina”. Además, posee varios aros en las orejas.
Las autoridades solicitan que cualquier información sobre su paradero sea comunicada de inmediato a la dependencia policial más cercana. Elonce