Tres ciclistas entrerrianos comenzaron una travesía de unos 15.000 kilómetros hacia el Mundial 2026

Este sábado, en la puerta de la Municipalidad de Gualeguaychú, se vivió un emotivo encuentro en el que familiares, amigos y decenas de vecinos acompañaron la partida de los tres ciclistas que en una aventura deportiva y cultural que podría llegar a acumular 20.000 kilómetros buscarán llegar a ver a la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Son el escribano Miguel Silio, que ya cumplió una hazaña similar en 2022, cuando pedaleó hasta el Mundial de Qatar que coronó campeona a la selección de Lionel Messi, Lionel Scaloni y compañía.

En aquella ocasión había partido desde Madrid y completado su travesía en seis meses. En esta oportunidad, Silio estará acompañado por los ciclistas Yamandú Martínez y Vicente Conculini, con quienes cruzará el continente americano de sur a norte hasta llegar al Mundial.

Ahora, el desafío será aún mayor: recorrerá entre 14.000 y 20.000 kilómetros, atravesará 18 países y tardará unos 10 meses en llegar.

El objetivo es arribar para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

El recorrido final dependerá del sorteo de sedes que se realizará el próximo 15 de diciembre: si Argentina debuta en México, el trayecto será de 14.000 km; si lo hace en Canadá, alcanzará los 20.000 km.

El trío aventurero fue acompañado en su partida por el intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza; el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el coordinador de Deportes, Freddy Tolosa, y el concejal Juan Pablo Castillo.

Ls deportistas recibieron la bandera de Gualeguaychú, como símbolo de identidad y representación en el desafío que los espera y un rosario, para que los acompañe en su travesía. Ahora