Una joven resultó herida tras despistar y volcar su auto en ruta entrerriana

El accidente ocurrió sobre Ruta Provincial N°1, frente a la Escuela N°70 “Gervasio Artigas”. La joven de 19 años fue asistida y trasladada al hospital de San Jaime, en el departamento Federación.
En la tarde de este viernes, alrededor de las 18:05, personal policial de la Comisaría San Jaime, en el departamento Federación, intervino en un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Provincial N°1, a la altura de la Escuela N°70 “Gervasio Artigas”.
Según informaron fuentes policiales, por causas que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol Power 1.0, conducido por una joven de 19 años, perdió el control y volcó sobre la banquina.
Asistencia y traslado al hospital
Tras el siniestro, la conductora fue asistida por personal de emergencias y trasladada al Hospital San Vicente. Allí se le realizaron estudios radiológicos que confirmaron que presentaba lesiones de carácter leve, indicaron fuentes policiales.
El vehículo quedó con importantes daños materiales producto del vuelco, mientras que la policía labró las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
Investigación en curso
Las autoridades continúan con las pericias para establecer los motivos por los que la joven perdió el control del rodado. Desde la fuerza indicaron que no se descartan factores climáticos o de la calzada que pudieran haber influido en el accidente. (Elonce)