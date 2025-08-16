Colón: Detenido tras agredir físicamente a su pareja y arrojar sus pertenencias a la calle

Según supo Génesis24, esta mañana efectivos fueron comisionados a una finca situada en inmediaciones de Calle Tucumán al 650, de Colón, a raíz de ser advertidos mediante llamados telefónicos recibidos en la Sala de Comunicaciones y Vídeo Vigilancia, sobre un aparente incidente familiar.

Ante ello se dirigieron a la brevedad, donde inmediatamente al llegar se escuchaban gritos y pedidos de auxilio de una mujer, por lo que al ingresar raudamente a la propiedad, localizaron en una habitación del inmueble un sujeto mayor de edad totalmente exaltado, fuera de sí, junto a una mujer llorando, quien a simple vista estaba lesionada.

En virtud de ello, y sumado que pese al reiterado pedido del personal interviene, el sujeto de 38 años no se tranquilizaba y continuaba con sus agresiones e insultos hacia los uniformados, se procedió a su aprehensión.

Seguidamente, al entrevistar a dicha mujer, ésta manifestó que minutos antes habría sido agredida físicamente por su pareja, quien además le había arrojado sus vestimentas por la ventana de la pieza.

Al anoticiarse de todos los pormenores a la Fiscalía en turno, se ordenó el traslado y alojamiento del agresor en Sede Policial por Lesiones Leves agravadas en Flagrancia en el contexto de Violencia Género y Resistencia a la Autoridad.

