Concepción del Uruguay: Motociclista hospitalizado tras caída al chocar un perro. Hubo incidentes

Según pudo saber Génesis24, un siniestro vial en la noche de ayer se vio escalado a un altercado en la vía pública, tras la colisión de un motociclista con un perro. El incidente, que ocurrió alrededor de las 21:00 horas en calle Scelzi entre Galarza y 9 de Julio, culminó con la intervención policial.

El hecho se desencadenó cuando un hombre de 59 años que se trasladaba en una motocicleta Gilera Smash colisionó con un perro y cayó al asfalto, sufriendo lesiones. Un grupo de personas que circulaba en un automóvil se detuvo para asistirlo, momento en el que se produjo una gresca.

La policía, al llegar al lugar, encontró a dos grupos de personas discutiendo acaloradamente. Uno de los individuos, un joven de 19 años, se encontraba en un estado de alteración, por lo que fue trasladado a la Sección de Antecedentes para su correcta identificación. Se determinó que el perro con el que chocó el motociclista era de su propiedad.

El motociclista, de 59 años, fue trasladado en ambulancia al hospital local para ser atendido por sus lesiones.

Su motocicleta fue entregada a su pareja, mientras que la otra parte involucrada en el altercado se dirigió a la Jefatura para radicar la denuncia correspondiente.

