Concepción del Uruguay: Recuperan otras dos motos robadas tras un nuevo operativo

Según pudo saber Génesis24, la rápida acción del Comando Radioeléctrico en un operativo de prevención del delito permitió recuperar dos motocicletas que habían sido robadas en los últimos días. El hallazgo se produjo ayer por la noche en la zona de Arturo Frondizi y Ana U. Victorica.

El procedimiento se inició cuando personal policial, alertado sobre la reciente sustracción de una motocicleta en el estacionamiento de calles Belgrano y 14 de Julio, avistó a dos individuos a bordo de dos motos. Al notar la presencia policial, los sujetos arrojaron una de las motocicletas e ingresaron a la zona de monte, dejando el segundo vehículo en el camino y logrando escapar.

Al verificar los rodados, los agentes confirmaron que el primero era la moto robada momentos antes, una Honda Wave 110s de color rojo. La denuncia había sido realizada por un hombre de 21 años, quien había sido testigo del robo de la moto de su amigo.

La segunda motocicleta, una Motomel B110, también tenía un pedido de secuestro vigente. Esta había sido denunciada como robada el pasado 6 de agosto por un hombre de 34 años, quien informó que se la habían sustraído de la vereda de su casa.

La Fiscalía en turno fue informada de los hechos y dispuso el secuestro de ambos vehículos para su posterior entrega a sus legítimos dueños. La rápida actuación policial fue clave para frustrar el accionar de los delincuentes y recuperar los vehículos en un corto período de tiempo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

