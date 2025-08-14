Urdinarrain: Camioneta atropelló a un ciclista

Un menor de edad fue impactado por una camioneta mientras cruzaba en bicicleta en la intersección de Bv. San Martín y Bv. Centenario de Urdinarrain. Fue trasladado al hospital local para su atención.
Un siniestro vial ocurrido en la intersección de Bulevar San Martín y Bulevar Centenario, en la localidad entrerriana de Urdinarrain, dejó como saldo a un menor de edad herido. El hecho se registró cuando el chico circulaba en una bicicleta negra con detalles rojos por Bv. San Martín, en sentido este–oeste y sobre la senda peatonal.
Según informaron fuentes policiales, el joven intentaba cruzar Bv. Centenario cuando fue impactado por una camioneta Toyota Hilux color champagne. El vehículo era conducido por una mujer mayor de edad, oriunda de la ciudad, que transitaba por el mismo bulevar y en idéntico sentido que el ciclista.
Luego del impacto, el menor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital local, donde recibió atención médica.
En el lugar del hecho trabajó personal policial a cargo del segundo jefe, Hernán Cejas, junto a agentes de Tránsito Municipal. Se realizaron las actuaciones de rigor y el relevamiento de la escena para establecer las circunstancias del siniestro. (Radio Cristal)