Shell aumentó los precios por tercera vez en el mes: los nuevos valores

La petrolera incrementó este jueves los precios de sus combustibles. El litro de nafta súper está 22 pesos más caro que en la víspera. Se trata del tercer incremento en lo que va de agosto, según se confirmó a Elonce.
La petrolera aplicó aumentos de 1,50 a 1,92 por ciento en sus combustibles en los primeros minutos de miércoles, 14 de agosto. La medida se da tras los incrementos que había realizado el 1 y el 8 de agosto, según pudo confirmar Elonce.
No obstante, de acuerdo con la pizarra de la estación de servicios de Cinco Esquinas, el diésel premium no sufrió suba.
Los nuevos valores de los combustibles de Shell
En la estación de servicios de Avenida Laurencena de Paraná rigen los siguientes precios:
Nafta Súper: 1.492 pesos el litro (antes $1.470)
V-Power Nafta: $1.734 (antes $1.707)
Diésel: $1.543 (antes $1.514)
V-Power Diésel: se mantiene en $1.734 el litro
YPF
Los usuarios de estaciones YPF en Paraná, se encontraron el martes con un nuevo cambio en los valores de los combustibles. Según confirmaron a Elonce, “los precios fluctúan constantemente” y no se descarta que vuelvan a modificarse en los próximos días.
Es que, desde el 1 de agosto, la petrolera estatal YPF implementa un nuevo esquema de ajustes llamado microprecios, un sistema dinámico que modifica el valor de los combustibles según la estación de servicio, la región, la franja horaria y los niveles de demanda.
A diferencia de los aumentos tradicionales, este modelo permite que los precios suban o bajen en diferentes puntos de venta sin previo aviso y de forma independiente para cada producto.
Este martes 12 de agosto, la compañía volvió a aplicar cambios, alcanzando la tercera variación en lo que va del mes en la ciudad de Paraná.
Así lo pudo constatar Elonce, con los valores expuestos en la estación de servicios YPF, ubicada en Almafuerte y Ayacucho y el registro de los precios de la semana pasada (04/08/25).
En esa jornada, el litro de nafta súper aumentó $37 con respecto al lunes 04 de agosto y la nafta Infinia subió $38. Mientras que por el lado de los combustibles Diesel, la 500 tuvo una variación de 23 pesos, mientras que el Infinia diésel, subió su valor en $19.
Los nuevos precios en Paraná
Los valores actualizados este martes en la ciudad fueron los siguientes:
Nafta Súper: $1.390 por litro (anteriormente $1.353)
Nafta Infinia: $1.594 (estaba $1.556)
Diésel 500: $1.407 (estaba $1.384)
Diésel Infinia: $1.576 (estaba $1.557)
