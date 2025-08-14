Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E. Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día lunes 18 de agosto a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

VICEDIRECCION PRIMERA CATEGORIA

Vice dirección Escuela N° 3 «Justo José de Urquiza». 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de LESCANO Mónica Mabel. Licencia 16 U hasta el 5/9/25. Turno mañana.

maestro de ciclo JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 1 Nicolás Avellaneda. 1ª categoría. Zona favorable. En reemplazo de KROH, Tatiana. Licencia Artículo 12 B hasta el 03/09/25 Licencia Artículo 12 B. 4º grado. Turno mañana, de 7.30 a 12.30 hs.

Maestro de ciclo Escuela N° 2 Juan José Viamonte. 1ª categoría urbana. En reemplazo de REGALIS Gimena Licencia Artículo 12 A hasta 31/08/2025. 2º grado. Turno mañana, de 7 a 12 hs.

Maestro de ciclo Escuela N° 11 «18 de octubre» NINA. ARU ex Ruta Provincial N° 24. En reemplazo de GATTI, María Ester. Licencia Artículo 12 B, hasta 28/08/2025. 4° y 5° grado. Turno mañana, de 8:30 a 12:30 hs. 4º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela N° 86 “Corrientes”. 3° categoría. Zona favorable. En reemplazo de SALAYDA Marina Daiana. Licencia Artículo 16 U hasta el 01/10/2025. 5º grado. Turno mañana. 2º LLAMADO

Maestro de ciclo Escuela Nº 113 Maestro Julio César Soto. NINA –NEP. 2ª categoría. Zona urbana. En reemplazo de BENTANCOURT Gisela Paola, Licencia Artículo 12 B hasta 09/09/2025. 5º grado. Turno mañana, de 8 a 12 hs.

MAESTRO EDUCACION MUSICAL

Maestro de Educación Musical Escuela N° 92 «Tucumán». 1ª Categoría. Zona Favorable. Comparte con Escuela N° 109. En reemplazo de LEON, Flavia Lorena. Licencia Artículo 14° hasta 02/09/2025. Turno tarde. 3º LLAMADO