Concepción del Uruguay: Se produjeron dos accidentes en horas de la noche

Según pudo saber Génesis24, la jornada de ayer en la ciudad estuvo marcada por dos siniestros viales en diferentes horarios, ambos sin mayores consecuencias gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El primero de ellos ocurrió anoche alrededor de las 20:15 horas, en la intersección de Bulevar Yrigoyen y calle Carosini, involucrando a un automóvil y una bicicleta.

Allí un hombre de 70 años que conducía un Renault Twingo por Carosini colisionó con un joven de 17 años, quien circulaba en su bicicleta por la senda peatonal.

A pesar del impacto, el servicio de ambulancia examinó al ciclista en el lugar, determinando que no presentaba lesiones.

Más tarde, a las 21:45 hs, otro siniestro vial ocurrió en Mitre y Leguizamón. En esta ocasión, un automóvil Fiat Cronos, conducido por una mujer de 34 años, colisionó con una motocicleta Appia en la que viajaban dos jóvenes, de 20 y 21 años.

Afortunadamente, el servicio de emergencias médicas que acudió al lugar constató que ninguno de los ocupantes de la motocicleta había sufrido heridas.

