Concepción del Uruguay: Roban una moto y es recuperada a las pocas horas

Según pudo saber Génesis24, personal policial recuperó una motocicleta que había sido robada ayer, gracias a un operativo conjunto entre uniformados de Comisaria Tercera y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal.

El hallazgo se produjo hoy, poco después de la medianoche, cuando personal policial, mientras realizaba un recorrido por la intersección de las calles Lacava y Libertad, visualizó una motocicleta sospechosa estacionada en un pasillo.

Tras verificar los datos del rodado, se confirmó que se trataba de una Honda Wave de color rojo, la cual tenía un pedido de secuestro vigente. La motocicleta había sido denunciada como robada en el día de ayer por una mujer con domicilio en el Barrio 153 Viviendas.

La fiscalía en turno fue informada de la situación y dispuso el secuestro del vehículo para su posterior entrega a la dueña. En el procedimiento también intervinieron el Verificador y la División Policía Científica.

