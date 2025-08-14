Entrega vigilada: Gendarmería Nacional de Concordia desbarató el envío de 50 kilos de droga con destino a Buenos Aires

A través de una gran tarea llevada adelante por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y en coordinación con la Justicia Federal de Concordia, logramos secuestrar una importante carga de 50 kilos de marihuana que trasladaban oculta en una encomienda, tras una entrega vigilada efectuada en la provincia de Entre Ríos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que el procedimiento comenzó el 5 de agosto pasado cuando gendarmes apostados en el Puesto de Control Fijo, Pucorucá de la Agrupación V Entre Ríos, registró un camión de transporte de encomiendas procedente de Posadas, Misiones, con destino a la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Durante la inspección, el can antinarcóticos Mirko marcó un bulto de unos 50 kilos, remitido y dirigido a la misma persona, de siglas R.A.B.

De esta manera y bajo control judicial, los efectivos abrieron el paquete y comprobaron que contenía 128 envoltorios con una sustancia vegetal que, tras el pesaje y la prueba de campo, arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de 49,935 kilogramos.

Ante la magnitud del hallazgo, la Jueza Federal de Concordia dispuso la aplicación de la técnica especial de entrega vigilada, reemplazando parcialmente la droga por una sustancia inocua y permitiendo que el envío continuara su trayecto hasta el destino final: Comodoro Rivadavia (Chubut).

El seguimiento culminó con la detención de W.A.N., quien se presentó a retirar la encomienda en la sucursal local de la empresa, acompañado por dos mujeres. En simultáneo, se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los involucrados, donde se incautaron varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.

Las pesquisas buscan determinar la identidad y responsabilidad de otros eslabones de la empresa criminal, ya que el accionar coordinado de la Gendarmería Nacional, que intervino en tres provincias del país, permitió interrumpir el traslado de una carga destinada al mercado ilícito de drogas en la región patagónica. (APF)