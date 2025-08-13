Se realizará una jornada de actualización sobre tecnologías para el manejo de cultivos de maíz y soja

La actividad es presencial, gratuita y está destinada a productores, estudiantes avanzados y profesionales del ámbito de la agronomía. El objetivo es difundir conocimientos científicos del manejo de los cultivos de maíz y soja.

Contará con exposiciones de profesionales con trayectoria nacional que abordarán temáticas claves de fertilización, control de malezas, nuevas tecnologías y enfermedades de los cultivos.

Además, investigadores locales presentarán trabajos científicos desarrollados en nuestra zona, aportando una mirada aplicada y regional. Es organizada por la Estación Experimental INTA Paraná, el Colegio de Profesionales de la Agronomía y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico.

El programa de la jornada está disponible en https://fca.uner.edu.ar/jornada-regional-de-cultivos-de-verano/ Para participar es necesario inscribirse en el siguiente formulario https://forms.gle/QMLZtxiYVNkvSY2j8