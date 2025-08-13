Se realizará una jornada de actualización sobre tecnologías para el manejo de cultivos de maíz y soja

Con el objetivo es difundir conocimientos científicos del manejo de los cultivos de maíz y soja, se hará la jornada Sostenibilidad y rentabilidad, un equilibrio necesario. Con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico, la actividad tendrá lugar el 22 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
La actividad es presencial, gratuita y está destinada a productores, estudiantes avanzados y profesionales del ámbito de la agronomía. El objetivo es difundir conocimientos científicos del manejo de los cultivos de maíz y soja.
Contará con exposiciones de profesionales con trayectoria nacional que abordarán temáticas claves de fertilización, control de malezas, nuevas tecnologías y enfermedades de los cultivos.
Además, investigadores locales presentarán trabajos científicos desarrollados en nuestra zona, aportando una mirada aplicada y regional. Es organizada por la Estación Experimental INTA Paraná, el Colegio de Profesionales de la Agronomía y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico.
El programa de la jornada está disponible en https://fca.uner.edu.ar/jornada-regional-de-cultivos-de-verano/ Para participar es necesario inscribirse en el siguiente formulario https://forms.gle/QMLZtxiYVNkvSY2j8