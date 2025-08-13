En Provincia cesantean 205 trabajadores: Ponen fin a privilegios y detectan robos, inasistencias injustificadas, abusos y violencia

Gracias a la modernización de los sistemas de gestión y al fortalecimiento de los procedimientos administrativos, los sumarios que antes quedaban archivados sin resolución hoy se resuelven con celeridad, asegurando que quienes cumplen con sus responsabilidades sean reconocidos y quienes no lo hacen reciban las sanciones correspondientes.

En la Administración Central, la mejora en la gestión permitió que en 2025 se resolvieran 159 sumarios, casi el doble que en 2022 y 2023. En el Consejo General de Educación, solo en 2024 se resolvieron 167 casos, superando en un año el total de los cuatro años de la gestión anterior, y en lo que va de 2025 ya se suman 51 más. En la Dirección Provincial de Vialidad, las sanciones se aplican de forma efectiva, lo que mejoró la conducta institucional y redujo las irregularidades y gastos innecesarios.

«Esta firmeza permitió detectar y sancionar conductas graves como el robo de insumos, inasistencias injustificadas prolongadas, adulteración de licencias, faltante de bienes del Estado, uso indebido de recursos públicos e incluso situaciones de abuso y violencia», subrayó el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Agregó que entre las medidas tomadas, se destaca el ingreso a planta permanente por concurso público y abierto, la prohibición de sobresueldos, la eliminación de contratos de obra como mecanismo de contratación informal, la creación de la figura de personal de gabinete y el recorte a la mitad de los cargos políticos.

«Se acabó el `siga, siga¿. Ahora no da lo mismo hacer las cosas bien o hacerlas mal. Hoy faltar sin justificación o cometer faltas graves tiene consecuencias», remarcó el secretario General de la Gobernación, Mauricio Collelo, quien resaltó que con estos cambios, Entre Ríos cuenta hoy con un Estado más transparente, justo y eficiente, que administra de manera responsable cada peso de los entrerrianos, destinándolo a donde realmente debe ir las escuelas, hospitales, rutas y servicios esenciales.

El secretario reiteró: «Nos propusimos ordenar el Estado y lo estamos logrando cada vez que ponemos luz sobre las irregularidades que encontramos. La transparencia y el orden son fundamentales para que el Estado pueda dar las respuestas que nuestros ciudadanos necesitan y merecen. Ese es el norte que nos marca el camino».

«Cuando se ordena el Estado, la plata va donde tiene que ir. Así como sentimos orgullo de nuestra provincia, también merecemos estar orgullosos del Estado que estamos construyendo entre todos», concluyó Troncoso.