Pronunciamiento: Se viene la 4° fecha del Gran Prix Caminos del Palacio

𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨, 𝐏𝐫𝐨𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐫𝐚́ 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐣𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐱 – 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐢𝐭𝐨 “𝐂𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨”, 𝐮𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐫𝐚́ 𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨́𝐧.

𝐋𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐒𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢́𝐧, 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐝𝐢́𝐚: 𝐩𝐞𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 (𝐫𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠) 𝐲 𝐜𝐢𝐜𝐥𝐢𝐬𝐦𝐨 (𝐌𝐓𝐁).

La entrega de kits será a las 7:30 hs. La jornada competitiva comenzará con la largada de running a las 9:00 hs, con distancias de 4 km (participativa) y 9 km (competitiva), además del Run Kids gratuito (10.15 hs).

Luego, a las 11:00 hs, será el turno del ciclismo con 15 km (participativa/cicloturismo) y 40 km (competitiva), junto con la prueba MTB Kids gratuita (12:45 hs), todo con punto de partida en la plaza principal.

El evento ofrecerá medalla finisher para todos los participantes, cronometraje electrónico con chip, hidratación, frutas y servicio de ambulancia. Habrá premiación general para las modalidades participativas y por categorías en las competitivas, además de puntaje para el circuito. La remera oficial será opcional para quienes deseen adquirirla junto con la inscripción.

Los valores de inscripción son: Running: 4K $13.000 (con remera $18.000) y 9K $18.000 (con remera $25.000); Ciclismo MTB: 15K $13.000 (con remera $18.000) y 40K $18.000 (con remera $25.000).

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3442-300238. También pueden ingresar al siguiente sitio https://www.cronofrancolini.com.ar/caminodelpalacio.html

