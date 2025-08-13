Comenzó en Entre Ríos el recorrido de los controles oftalmológicos para niñas y niños en edad escolar

Con una amplia convocatoria, comenzó en Villa Paranacito el recorrido de los móviles del operativo que apunta a detectar y tratar a tiempo problemas de visión que pueden afectar el aprendizaje y la calidad de vida de los estudiantes. En esta primera jornada se atendieron 93 niños y se otorgaron más de 60 lentes recetados.

Los controles están a cargo de equipos especializados que recorren distintas localidades, evaluando a niñas y niños de 6 a 12 años, priorizando a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Los vehículos cuentan con equipamiento para realizar la evaluación y diagnóstico, una amplia selección de marcos para que cada beneficiario elija el suyo y profesionales que realizan la colocación de los cristales.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso destacó que «todos los entrerrianos deben tener acceso a este programa, por ello durante los próximos 20 días los colectivos estarán recorriendo los 17 departamentos. Es fundamental en estos tiempos brindar la posibilidad de obtener un diagnóstico oportuno a las infancias para prevenir problemas mayores a futuro, acceder a ver los hace realmente libres».

Estuvieron presentes, además de la ministra, el intendente Cesar Melchiori, el director nacional de Articulación Territorial, Tomás Basil; el senador, Hernán Méndez, y la diputada Marcela Antola.

Los operativos se realizan en todas las localidades de 9:30 a 17:30. El cronograma completo del recorrido puede consultarse en el portal web del ministerio: https://portal.entrerios.gov.ar/desarrollohumano/pf/libres/45260