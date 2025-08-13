Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Acuerdo Paritario 783/12 MT, Listado Oficial de Suplencias de Ingreso Nº 188, Resolución Nº 1428/17 y sus modificatorias, actualización Listado Complementario Año 2025.

Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 CGE Listado de Ascenso vigente.

El mismo se realizará de forma presencial, el día jueves 14 de agosto a las 8:15 horas, cubriendo los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI, a la sede de la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, entrando por calle Artigas, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.

Se encuentra habilita la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.

En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulan para cargos de la modalidad Integral, deben agregar copia de su matrícula provincial. En caso de continuidad pedagógica el docente deberá presentarse con el aval del directivo, con una nota en formato papel.

Directora PU

Director PU de Escuela Nº 51 Cabildo Abierto, Ruta Provincial 42 Colonia Elia. En reemplazo de Serrano Marcela Lorena. Licencia Artículo 12 C hasta 18/08/2025, plurigrado (1°, 2° 5º y 6°). Turno rotativo, horario de 12 a 17 hs.

maestro de ciclo JORNADA SIMPLE

Maestro de ciclo Escuela N° 1 Nicolás Avellaneda. 1ªcategoría. Zona favorable. En reemplazo de Montañana Leonardo Nahuel. Licencia Artículo 12 B hasta el 09/09/2025. 2º grado. Turno mañana, de 7.30 a 12.30 hs.

Maestro de ciclo Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza. 1ªcategoría. Zona urbana. En reemplazo de STEGEMANN Carina. Licencia Artículo 12 B hasta el 09/09/2025. 4º grado. Turno tarde, de 13 a 18 hs.

Maestro de ciclo Escuela N° 48 «Recuerdos de Provincia». 3ªcategoría. Zona favorable. En reemplazo de DELALOYE, María Agustina. Licencia Artículo 12 A hasta el 09/09/2025. 3º grado, horario de 8.00 hs. a las 12.00hs.

Maestro de Educación Agropecuaria

Maestro de Educación Agropecuaria Jornada Completa Escuela N° 87 «San Luis». Favorable. 3ªcategoría. Villa Mantero. En reemplazo de FLORES, Johana Noelia Licencia Artículo 12 C hasta el 31/08/25, en el horario de 11:25 a 15:30 hs.

