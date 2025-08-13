Nutrida agenda de trabajo en la comisión de Legislación General

Diputados abordaron diferentes iniciativas relacionadas con autorizaciones para la donación de inmuebles y vehículos que tuvieron dictamen de comisión. Además comenzó el análisis de dos proyectos que refieren a las licencias por adopción en la administración pública y sobre los deudores alimentarios.

La comisión de Legislación General, que preside el diputado Marcelo López, trató una serie de proyectos que buscan autorizar donaciones de inmuebles. “Estos proyectos que ingresaron y requieren su aprobación son importantes para regularizar la situación de edificios o espacios que luego la provincia dispone para diferentes fines, por ejemplo el de una escuela en Victoria o en otro caso para una Agrupación de Adultos Mayores en Gualeguaychú, como así también un proyecto que venía en revisión y que permitirá transferir un vehículo a favor de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Concordia” enumeró.

López se refirió también a dos proyectos para legislar en temas delicados y de interés para muchas familias “Hoy pudimos iniciar el análisis de una iniciativa de la diputada Lorena Arrozogaray que tiende a regular el registro de deudores alimentarios y poder impedir la asistencia a los espectáculos deportivos y a las salas de juego a quienes incumplen sus responsabilidades; como así también otro proyecto de la diputada Mariana Bentos que tiene que ver con el otorgamiento de licencias especiales a empleados públicos provinciales que sean adoptantes y que persigue como fin garantizar una mejor vinculación de las partes. Ambos son temas que tienen prioridad y que seguiremos tratando en futuros encuentros” comentó.

Finalmente el legislador se refirió al proyecto de aprobación del Tratado de Integración Regional entre las provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Misiones, enviado por el Poder Ejecutivo. “Este es un acuerdo para coordinar acciones en relación a infraestructura de interés común para las provincias firmantes, observamos en el texto una referencia que requiere alguna consulta por fuera de la comisión y luego si la seguiremos debatiendo” aclaró López.