Una joven entrerriana denunció que intentaron secuestrarla y se defendió con un ladrillo

Una joven denunció que su hermana y unos hombres intentaron llevarla por la fuerza utilizando un cuchillo y una botella. La Policía de Paraná detuvo a tres personas y secuestró los elementos utilizados.
En horas de la noche del martes, personal de la Comisaría Novena de Paraná intervino ante un llamado por una situación conflictiva que involucraba a varias personas. Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando una joven de 22 años denunció que su hermana, de 30, llegó en un automóvil Fiat rojo acompañada por tres hombres e intentó llevarla por la fuerza.
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, los agresores utilizaron un cuchillo y una botella de vidrio para amedrentarla. Ante el ataque, la joven se defendió arrojando un ladrillo, lo que provocó que las personas se retiraran del lugar.
Minutos después, un operativo policial logró interceptar el vehículo sospechoso en la intersección de calles Segundo Sombra y República de Siria. En el automóvil viajaban dos hombres y la mujer señalada por la denunciante.
Con autorización de la Fiscalía y del Juez de Garantías, los efectivos realizaron una requisa del vehículo, donde hallaron y secuestraron un cuchillo y una botella de vidrio, elementos que habrían sido utilizados en la amenaza.
Los detenidos fueron trasladados y alojados en la Alcaldía de Paraná. La Fiscalía dispuso que queden imputados por el delito de amenazas calificadas.
Elonce