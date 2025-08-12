Tiempo en Entre Ríos: un martes con temperaturas primaverales

En la provincia, si bien hará frío a primera hora, se prevé un termómetro en franco ascenso. Así estará el tiempo.
Luego de un lunes que arrancó helado, pero se fue templando, ahora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con temperaturas casi primaverales. En la provincia, si bien hará frío a primera hora, se prevé un termómetro en franco ascenso. Así estará el tiempo.
En Paraná se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 22 grados. En la capital y alrededore habrá cielo parcialmente nublado y no se esperan lluvias.
Tampoco habrá precipitaciones en Concordia, donde se se aguarda una mínima de 6 grados y una máxima de 21 grados, con cielo cubierto.
En Gualeguaychú, por último, habrá cielo algo nublado y una máxima de 21 grados. No se anticipan tormentas.
Pronóstico zona dpto. Uruguay
